2020年七期環保法規正式上路，三陽Z1 attila同步推出七期新款機車，瞄準寒假結束後大專院校開學的學子購車需求，及年後民眾換購新車的買氣。

三陽指出，Z1 attila以輕巧車身、良好的操控感見長，搭配125c.c.排量的引擎動力，自上市以來就是都會男女及通勤族的高CP值購車首選。安全表現上，Z1 attila可選擇搭載BOSCH ABS 10防鎖死剎車系統及輪速感知器，在濕滑路面行進也能保持穩定操控，有效避免輪胎鎖死，讓安全規格再升級，或是選擇CBS2.0連動剎車系統。

此外，這次七期三陽Z1 attila的升級非常有誠意，ABS雙碟版從原先的二級油耗進化至一級，不只省油又環保，最重要的是不減動力，不會出現「省油等於沒力」的狀況。此外，七期Z1 attila還搭載「零後仰懸吊系統」，確保起步、加速更加平穩。

為替新車上市造勢，三陽針對Z1 attila推出購車優惠，包括七期ABS車款汰舊換新最高優惠1.73萬元，還有24期分期零利率、三陽汰舊換新加碼4,000元、一年式丟車賠車險等。

(工商 )