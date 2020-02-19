銀行要教會更多客戶「你不知道的事」，國泰世華銀行已獲金管會核准，以業務試辦方式，派員進駐全聯門市，設立「金融服務站」，可辦理四大業務，即銀行帳戶開戶對保及收件、信用卡辦卡及優惠諮詢，更重要的是進行數位金融業務及自動櫃員機（ATM）功能教學。

國泰世華銀副總鄭有欽表示，經常到全聯的客戶年齡層最多是40~45歲女性，多是家庭「意見領袖」，若教會這些有影響力的女性多運用數位金融及ATM，將可提升銀行新業務的使用率，這也是銀行推動生活金融、線上線下業務的結合。

鄭有欽說，銀行有很多業務早已推出，但客戶卻不知道，這次進駐全聯希望教會更多客戶三件事，一是ATM繳信用卡款，除了用金融卡轉帳外，也可存入現金繳款，國泰世華銀全台分行的ATM、在900多家全聯門市、捷運站的ATM都有現金繳款功能，很多都沒有人運用，還有許多客戶特別到分行去提款、繳信用卡款。

二是ATM存款功能，若有更多客戶利用ATM存現金，則銀行就不用一直派人補鈔，讓ATM存款及提款可自動平衡，降低人工取鈔與補鈔的頻率，亦可降低ATM的人工成本。

三是行動支付使用方式及優惠，如全聯PX Pay下載註冊人數已破500萬，其中綁信用卡有近300萬，國泰世華銀的信用卡占4成，鄭有欽說過去銀行數位化服務、行動支付等都針對年輕人，忽略了熟女市場的支付力，這次進駐全聯，也是希望教會更多人使用行動支付。

鄭有欽表示，國泰世華銀分行都有白手套服務專員，協助教導臨櫃客戶使用ATM等功能，成功將3萬元以下的小額臨櫃業務，如存放款、轉帳、繳信用卡款等，比重從70％多降到40％多，可降低客戶到分行抽號碼牌等待的時間，也可讓分行功能逐步轉型。

銀行要派員進駐全聯門市並不是件容易的事，國泰世華銀是向銀行局申請業務試辦半年，先選定北部三個門市，打破分行只能營業到3點半的時間限制，也從分行走到商業零售通路，打破空間限制，希望能教會客戶使用更多新金融服務。

鄭有欽表示，從上周試辦以來，每天都有4~5件開戶案，證明即便銀行分行林立，仍是有客戶會趁購買生活用品之際，開存款帳戶，學一些新的金融知識。

(工商 )