由於桃機第三航廈主體工程案多次流標，董事長王明德遭交通部以屆齡退休名義不予延任，交通部19日拍板，桃機公司董事長人選將由民航局長林國顯接任，預計2月27日召開董事會改選。未來第三航廈能否如期發包、完工，將是新董座林國顯最大挑戰。

王明德曾為桃園市副市長，因具有工程專業背景由桃園市長鄭文燦舉薦給交通部擔任桃機董座，不過任內主要任務第三航廈主體工程，因原先設計團隊設計繁複、以及近年各類工程大興土木、搶工缺工嚴重，造成工資上漲等因素，營造業者評估預算遠不及實際工程費用，即使三次招標、多次與廠商溝通修正招標條件、取消部份難度較高的工項，仍然沒有廠商願意投標。

不過由於桃機旅客量逐年提升，一、二航廈已不敷使用，第三航廈興建迫在眉睫，但因遲遲無法發包，導致完工遙遙無期，交通部曾要求桃機需提發包改善方案，不過上周王明德向交通部提修正計畫，需增加百億的工程款，交通部對於增加經費未能明確說明多有不滿。

行政院高層決定讓王明德屆齡退休，交通部19日確認批准民航局長林國顯暫代桃機董事長職務的人事案，桃機公司預計2月27日召開董事會改選，同時也確認桃機總經理林祥生延任。

(工商 )