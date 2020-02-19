Adidas:中國業務受疫情拖累驟降85％ 17:392020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國運動服飾大廠Adidas表示，自1月25日春節以來，該公司在大中華區業務較去年年已減少約85％，因新冠病毒疫情導致大量門市停業，而繼續營業的門市客流量大幅下降。 該公司稱，客流量已經下降，主要是在日本和南韓，但在大中華以外地區業務尚未受到重大影響。隨著情勢逐日變化，目前仍無法確實量化2020年全年業務受到的總體影響程度。 (工商 ) #Adidas #門市 #客流量 #中國 #驟降 也許您會感興趣 推薦閱讀 2021大陸經濟增速彈至6.4％ 04:092020/02/15 財經要聞 1月訪港客驟降 2月跌至每日少於3千人 04:102020/02/15 全球財經 蘋果一家上海門市15日恢復營業 11:542020/02/15 財經 陸崛起成權力中樞 東協疑懼 01:192020/02/16 兩岸要聞 科技戰再起 美擬禁GE客機引擎銷陸 04:102020/02/17 財經要聞 路透：陸首季GDP增速料驟降至4.5％ 12:312020/02/17 財經 武漢肺炎疫情延燒 柬埔寨中資重鎮再受打擊 00:222020/02/18 國際 少了外來客 觀光夜市業績驟降7成 04:102020/02/18 生活新聞 寒流來襲 雲林漁民嚴防災損 04:102020/02/18 地方新聞 談蘋果在中國情況 庫克：復工比預期慢 04:102020/02/19 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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