德國運動服飾大廠Adidas表示，自1月25日春節以來，該公司在大中華區業務較去年年已減少約85％，因新冠病毒疫情導致大量門市停業，而繼續營業的門市客流量大幅下降。

該公司稱，客流量已經下降，主要是在日本和南韓，但在大中華以外地區業務尚未受到重大影響。隨著情勢逐日變化，目前仍無法確實量化2020年全年業務受到的總體影響程度。

(工商 )