塑膠射出廠-台翰(1336)董事會決議通過處分台翰之閒置資產，預計處分利益約2.13億元，儘管大陸新冠肺炎疫情未止，對全球產業供應鏈帶來的連鎖效應正在發酵，影響台翰部分印表機/事務機客戶的拉貨力道，但因第1季為印表機/事務機傳統出貨淡季，且公司90%產能位於東南亞地區，台翰生產效能方面無受到重大影響。

台翰公司自2014年起逐步將生產基地往東南亞市場深耕布局，目前在廠房產線設置完善程度皆在同業水準之上，主要提供模具開發設計至塑膠射出成型一條龍「全製程」的客製化服務，董事會因而決議處分公司閒置資產，也就是位於台灣新北市五股區五權六路12號之建物及新北市五股區五工段501地號之土地，交易金額共約3.1億元，預計處分利益約2.13億元，資金主要用途將為充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益。

台翰客戶囊括Canon、Epson、Brother、京瓷Kyocera等全球市占率高達近50%日系印表機/事務機廠，且公司近年來積極落實接單生產基地重心往菲律賓、越南兩個廠區集中的策略，隨著產能稼動率穩步提升，不僅越南廠已持續貢獻台翰穩定的獲利基礎，菲律賓廠也在生產效能優化的效益逐步顯現下，自2019年第3季開始營運順利由虧轉盈，為公司整體營運帶來正向的挹注。

台翰表示，大陸新冠肺炎疫情影響台翰部分印表機/事務機客戶拉貨力道，但因公司90%的產能位於東南亞地區，生產效能方面無受到重大影響，由於中美貿易戰產生的轉單效益正逐步顯現，加上近期大陸面臨新型冠狀病毒肺炎疫情的蔓延，造成多家生產製造之工廠停擺，為防止相關產業發生斷鏈危機，逐見部分企業加速產能外移的情況，有機會使得產業供應鏈聚落更完整，創造台翰東南亞在地兩廠有利的接單環境。

目前台翰菲律賓二期新廠已於去年第4季完成擴充，同時也已有部分企業積極與台翰洽談合作的可能性，隨著新客戶、新訂單的加入，可望為未來營運增添新動能。

(時報資訊)