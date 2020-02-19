檢測醫材廠台灣圓點奈米開發出的病毒萃取試劑，主要針對前段的純化與提取核酸，已供應給台灣疾管署進行新冠病毒檢測，總經理簡建興說，過年到現在都沒休息，盡量提供試劑和機器，協助政府做大量的篩查，公司病毒萃取試劑主要針對前段的純化與提取核酸，再由疾管署進行後續的診斷。

台灣圓點奈米目前資本額約1.79億元，去年全年營收約1億元，還處於虧損狀態，計劃將在今年9月辦理股票公開發行，12月登興櫃。今年受惠新冠肺炎疫情，訂單大幅成長，今年首季底將推出新檢測機台，營運將添新的活水，營收表現可望優於去年。

台灣圓點奈米成立於2004年，為DNA/RNA/蛋白質純化的整體解決方案提供產品已通過FDA和CE的認證，已在美國、歐盟、加拿大、日本、韓國、大陸和台灣取得核心發明專利。台灣圓點奈米表示，將維持產品持續開發保持市場競爭力，另外，自動化核酸萃取儀器新機型及試劑持續研發中，在整合分子診斷領域內提供客戶多元的產品選擇。

(時報資訊)