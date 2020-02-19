根據櫃檯買賣中心統計，截至109年2月18日止，上櫃債券ETF共計99檔，99檔上櫃債券ETF平均報酬達3.68%。

近期股市震盪劇烈，市場避險情緒升溫，上櫃債券ETF充分展現低波動、穩定配息及平衡投資的特性，根據櫃買中心統計，截至109年2月18日止，上櫃債券ETF共計99檔，發行規模達1兆2976億元(108年底94檔，發行規模1兆2783億元)，占國內整體ETF市場(約新台幣1.73兆元)的75%。總成交金額達813億元，日均值達30.11億元(108全年成交金額8532億元，日均值35.26億元)。

截至109年2月18日止，99檔上櫃債券ETF平均報酬達3.68%，其中有20檔上櫃債券ETF報酬率超過5%。

若以成分債券類別區分，美國政府債券ETF(21檔)平均報酬率為4%；公司債金融債ETF(54檔)平均報酬率為4.14%；新興市場債ETF(10檔)平均報酬率為3.38%；高收益債ETF(2檔)平均報酬率為0.90%；以及中國政策金融債ETF(12檔)平均報酬率為1.74%。

(時報資訊)