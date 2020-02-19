國民黨今日表示，因新冠疫情出現本土案例，已有越來越多國人受影響，鑑於配合政府居家隔離、檢疫政策的民眾，檢疫隔離期間無法出門，將導致生計有問題，為了整體完善防疫工作考量，強烈呼籲政府應發放防疫津貼，讓這些配合防疫工作的民眾能維持最基本的生活所需，也讓防疫工作更能落實。

新冠疫情爆發後，國民黨立院黨團趕在執政的民進黨前提出防疫特別條例、主張編列500億特別預算，民進黨雖不讓國民黨專美於前，最後確定將編列600億特別欲算，但國民黨今日再度出招，主張目前奉命在家檢疫或隔離的民眾也應該要有基本生活津貼，維持這些民眾基本生活所需，再度引發矚目。

國民黨發言人王育敏指出，新冠疫情仍相當嚴峻，防疫優先，國民黨主張「重罰」與「津貼」雙軌並進的防疫作法：凡是不配合防疫隔離、檢疫者，應給予重罰；另一方面，配合隔離、檢疫的民眾，因這段期間無法營生而沒有收入，對於部分民眾將是生活上一大負擔，國民黨呼籲政府務必提供防疫津貼，至少要滿足配合防疫民眾的基本生活所需，相信將更能強化防疫效果，減少防疫漏洞。

王育敏提說明，國民黨團在10日提出「新型冠狀病毒紓困暨暫行條例草案」，內容除了協助受疫情衝擊的產業度過難關，也主張政府應給予配合隔離、檢疫民眾扶助。明日行政院會即將討論特別條例草案，國民黨強烈建議行政院應納入防疫照顧假補貼及受強制隔離、檢疫者的防疫津貼相關規定，讓配合防疫者不至因此生活大受影響，相信更有助於防疫工作落實。

藍委私下指出，目前奉命在家居家隔離或檢疫的民眾，如果是上班族，要視其是申請特休假、病假或事假，分別可領全薪、半薪或根本沒有薪水，但問題是隔離檢疫時間通常要兩週，如果完全由雇主給薪，將讓雇主負擔增加，如果是直接受到疫情衝擊的行業，例如服務業，更是雪上加霜。尤其值得注意的是，一般民眾多半沒有長達兩週的特休假、或者特休假原本就已早有安排，因此很難在隔離檢疫期間領到全薪，若只是領半薪、或無薪，生活可能立即面臨捉襟見肘、入不敷出的困境。更別提像夜市、菜市場攤販完全是自營業、自己就是老闆，沒工作就沒薪水，因此黨中央才會強烈主張，由特別預算提供被檢疫隔離民眾的基本生活津貼，妥善照顧民眾生活。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)