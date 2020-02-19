受到武漢肺炎疫情衝擊，澳洲十所頂尖大學約6萬5800名中國學生可能無法返校開學，預估校方將損失12億澳元（約新台幣240億元），而全澳洲教育產業損失可能高達38億澳元。

防杜2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，澳洲政府於2月1日起，禁止所有曾經在14日內到過中國的外籍人士入境。

「澳洲人報」（The Australian ）今天報導指出，受到這項禁令影響，澳洲十家頂尖名校可能有6萬5800名學生，將無法在2、3月第一學期前來開學上課，預估十所名校財務損失達12億澳元。

澳洲八大名校包括澳洲國立大學（Australian National University）、墨爾本大學（University of Melbourne）、雪梨大學（University of Sydney）、新南威爾斯大學（UNSW Sydney）、蒙納許大學（Monash University）、西澳洲大學（University of Western Australia）、昆士蘭大學（University of Queensland）和阿得雷德大學（University of Adelaide）；另外，加上雪梨科技大學（University of Technology Sydney）和皇家墨爾本理工學院（RMIT），估計有10萬9000名中國學生準備第一學期上課，不過，超過6成的中國學生，目前仍然滯留中國。

澳洲國立大學約5000名中國學生，目前約有4000人仍在中國。為了因應這種情況，澳洲國立大學特別針對無法在3月前抵達澳洲的中國學生，提供免費線上課程。

雖然各大學設法找尋替代方案，但據澳洲教育顧問協會（Education Consultants Association of Australia）公布問卷調查結果顯示，無法入境澳洲的中國學生，68%受訪者表示不願意接受線上課程的安排。

「澳洲人報」報導提到，這種現象反映出澳洲高等教育產業過度依賴中國學生的問題。

報導引述學者巴博內斯（Salvatore Babones ）研究報告，對於澳洲將教育產業出口到極權國家所存在的「根本風險」（inherently risky），澳洲高等教育品質與標準署（Tertiary Education Quality and Standards Agency）竟然未能及早察覺；報告也批評這是一項「嚴重失誤」（massive failure）。

根據巴博內斯報告，估計去年澳洲教育產業出口中國產值達121億澳元，但受到武漢肺炎疫情衝擊，今年將大不如前，即使疫情在6月受到控制，逾4成產值可能因而蒸發。

巴博內斯分析，受到武漢肺炎疫情衝擊，澳洲今年整體出口收入損失將高達120億澳元，其中，觀光業損失19億澳元、教育產業損失38億澳元。

(中央社)