受到武漢肺炎疫情衝擊,澳洲十所頂尖大學約6萬5800名中國學生可能無法返校開學,預估校方將損失12億澳元(約新台幣240億元),而全澳洲教育產業損失可能高達38億澳元。

防杜2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情擴散,澳洲政府於2月1日起,禁止所有曾經在14日內到過中國的外籍人士入境。

「澳洲人報」(The Australian )今天報導指出,受到這項禁令影響,澳洲十家頂尖名校可能有6萬5800名學生,將無法在2、3月第一學期前來開學上課,預估十所名校財務損失達12億澳元。

澳洲八大名校包括澳洲國立大學(Australian National University)、墨爾本大學(University of Melbourne)、雪梨大學(University of Sydney)、新南威爾斯大學(UNSW Sydney)、蒙納許大學(Monash University)、西澳洲大學(University of Western Australia)、昆士蘭大學(University of Queensland)和阿得雷德大學(University of Adelaide);另外,加上雪梨科技大學(University of Technology Sydney)和皇家墨爾本理工學院(RMIT),估計有10萬9000名中國學生準備第一學期上課,不過,超過6成的中國學生,目前仍然滯留中國。

澳洲國立大學約5000名中國學生,目前約有4000人仍在中國。為了因應這種情況,澳洲國立大學特別針對無法在3月前抵達澳洲的中國學生,提供免費線上課程。

雖然各大學設法找尋替代方案,但據澳洲教育顧問協會(Education Consultants Association of Australia)公布問卷調查結果顯示,無法入境澳洲的中國學生,68%受訪者表示不願意接受線上課程的安排。

「澳洲人報」報導提到,這種現象反映出澳洲高等教育產業過度依賴中國學生的問題。

報導引述學者巴博內斯(Salvatore Babones )研究報告,對於澳洲將教育產業出口到極權國家所存在的「根本風險」(inherently risky),澳洲高等教育品質與標準署(Tertiary Education Quality and Standards Agency)竟然未能及早察覺;報告也批評這是一項「嚴重失誤」(massive failure)。

根據巴博內斯報告,估計去年澳洲教育產業出口中國產值達121億澳元,但受到武漢肺炎疫情衝擊,今年將大不如前,即使疫情在6月受到控制,逾4成產值可能因而蒸發。

巴博內斯分析,受到武漢肺炎疫情衝擊,澳洲今年整體出口收入損失將高達120億澳元,其中,觀光業損失19億澳元、教育產業損失38億澳元。

