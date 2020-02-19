▲日月潭水庫目前淤積集中於東側大竹湖水域，現幾乎淤滿，並逐漸由大竹湖水域向西往拉魯島延伸。（大觀電廠提供／楊樹煌南投傳真）

▲日月潭水庫將展開水力發電排砂方案，採抽泥沈管進行排砂，避免日月潭水庫持續淤積，並達成庫容維持的目標。（大觀電廠提供／楊樹煌南投傳真）

日月潭水庫因濁水溪長年混濁及原設計無水力排砂設施，而逐年淤積，經過經濟部測量，目前淤積率達18.73％，水庫淤積集中在東側大竹湖水域，現已幾乎淤滿，大觀電廠現正積極規劃辦理日月潭水庫水力發電排砂方案，期讓水庫的淤積，有效減淤。

大觀電廠指出，該廠對日月潭水庫減淤責無旁貸，107、108年積極辦理陸挖清淤1萬、3萬立方尺，惟陸挖清淤速率遠不及日月潭水庫每年增加的淤積量，目前正依經濟部庫容維持政策指示，積極規劃辦理日月潭水庫水力發電排砂方案。

該方案係將大竹湖抽取的淤泥與發電用水混合，以水力機組同時發電與排砂方式，利用既有發電引水隧道的水路回歸濁水溪，並分短、長期辦理。

短期部分，辦理低濃度水力發電的排砂先期試驗，預計本月20日起至4月底，每周一至周五擇定2~3天，於當天下午1點至5點進行，該期間整體試驗排砂量約1,090m3，再進行相關評估。

長期部分，預計在今年4月提出長期方案規劃報告，初步擬採抽泥沈管送至大觀一廠的進水口，在夜間至隔日清晨排砂，每年預計排砂331日、排砂量約63萬立方公尺，經評估可避免日月潭水庫持續淤積，並達成庫容維持的目標及不妨害交通運作方式，該長期方案也會視情況調整，以免影響地方民眾用水作息及水里溪生態景觀。

大觀發電廠並指出，為使日月潭水庫人文景觀資源永續，水力發電排砂為日月潭水庫現況淤積處理最可行的方案，亦將是全國首創的水庫環境永續利用方案，深具地方獨特意義，該廠會持續妥善積極規劃該方案內容，以持續維持日月潭國家風景區觀光資源，並達成地方共生共榮的目標。

(中時 )