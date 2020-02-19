交通部、觀光局官員今日與民宿業者會談，雙方達成共識，凡有商業登記或稅籍登記的業者均能接受紓困，受惠的民宿業者及員工至少超過2萬人。

肺炎疫情不只重創旅行社、旅館及遊樂園等產業，民宿的生意也很慘澹！民宿業者DoMo集團執行長李奇嶽說，3、4月訂單都跑掉了，對民宿衝擊很大，原本228連假4間房間滿房，現在掛零；台灣民宿協會理事長彭成裕表示，如果疫情持續到夏天澎湖會很慘，因為離島旅遊夏天是旺季，如果旅客不敢搭飛機，疫情過後換冬天又變淡季，等於整年沒生意。

交通部為了幫觀光及交通運輸業紓困，匡列500億元要協助業者過難關，但因民宿是否納入其中不是很確定，故民宿業者19日與交通部、觀光局的官員會面交流。與會的業者表示，總經費沒有增加，是在既有的預算中，確認民宿業者適用，目前交通部提出的紓困措施普遍符合民宿業者期待。

與會人士表示，此波紓困及振興方案，包含：紓困貸款、貸款展延、在職救濟（教育訓練）等確定納入民宿業者，但須具備「商業登記」或「稅籍登記」，兩者只需具備其一即符合資格，9千多家合法民宿應有一半以上符合資格，受惠員工超過2萬人。

在民宿教育訓練部分，與會人士指出，8間房間以下的民宿，有2位名額可參與教育訓練，且屋主一定要參加，至於9間房至15間房的民宿，名額則依比例增加，教育訓練希望配合異地培訓，譬如讓南投民宿業者去澎湖觀摩、體驗地方創生、文化，同時促進消費，刺激國旅復甦，讓業者多看多學習，提升服務接待能力。

(中時 )