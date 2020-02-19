代表民進黨參選北市立委失利的吳怡農，敗選後接連傳出有意角逐北市、高市等縣市首長，今天下午他大動作前往立法院拜會院長游錫堃，儘管政治意味濃厚，也被解讀為是在替下次的參選鋪路，但他本人僅說，拜訪游錫堃是因為選前受到對方多次輔選，今天才會親自致謝。

吳怡農競選立委失敗後當晚，支持者旋即發出拱他參選北市長的聲音；事後也傳出綠營內有聲音要他參選高雄市長。面對相關說法，吳怡農曾以「沒資格選」回應，但事後民進黨不分區立委范雲在臉書提出一則有關修憲降低公民權至18歲的貼文時，附上與吳怡農的合照，立刻有網友解讀這是民進黨有意透過18歲公民權的議題，替吳怡農拚市長。

今天下午，吳怡農進一步現身立法院，主動拜會院長游錫堃。他說，今天只是要謝謝院長在選舉期間幫我們加油打氣，純粹只是這樣子，但很驚訝，這麼多人來。

但吳怡農也提到，目前確定籌組「壯闊台灣協會」，要從民間角度，倡議社會關心台灣最大的國安問題與18歲公民權修憲。

游錫堃則說，吳怡農特地拜會真的太客氣，但吳怡農是相當有為的年輕人，對國家安全的專業令人印象深刻，雖然沒有特別期待吳怡農未來要做什麼職務，但盼他能再接再勵。

(中時 )