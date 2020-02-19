台灣雨衣龍頭廠達新工業今（19）日委託戴德梁行公開標售台中大遠百旁「地王」，約2500坪的商業土地，容積率650％，底價達72.358億元，但仍有五標左右投入，結果興富發建設砸下83.75億元，成功搶下。興富發建設表示，將投資百億元，開發為複和式商業大樓。

開春後第一筆熱門不動產標售案，就開出大紅盤，興富發建設今天下午正式開標，最後由興富發建設公司，總金額83.7589億元得標、換算單價近323萬元，溢價率15％。

興富發建設副總經理廖昭雄傍晚表示，興富發看好台中都會發展機會，布局已多年，此次大手筆標下這塊精華地段土地，將會開發為百貨和飯店、辦公等複合式商業大樓，不會是住宅大樓。

廖昭雄表示，全棟預計投資金額至少100億元以上，可能會只租不售。興富發是全台房地產界「最愛台灣的建設公司」，還是會持續加碼台灣。

戴德梁行標售公告，今天開標的土地為台中市西屯區惠國段90地號，坐落台灣大道三段、惠中路一段口，土地使用分區為第四種新市政中心專用區，容積率650％、建蔽率50％，不能興建住宅，只能做商業使用。

(工商 )