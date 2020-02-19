經金管會核准，施羅德投信宣布，謝誠晃升任施羅德投信總經理一職。

施羅德投信表示，謝誠晃深耕資產管理與共同基金相關業務迄今逾22年，並於2013年加入施羅德投信，陸續擔任業務行銷長與副執行長等職務。加入施羅德臺灣6年期間，謝誠晃積極領導團隊，引進國際創新的投資策略，並融入臺灣投資人在地需求，推出多元投資解決方案，深獲通路與投資人信賴與肯定，亦為集團表率，因此升任。

未來，施羅德投信在謝誠晃帶領下，將持續以全球視野、在地需求，注入施羅德集團資源，提供客製化、精緻服務，以及與時俱進的專業產品，期望成為客戶以及臺灣投資人最佳的投資夥伴。

謝誠晃在2013年加入施羅德投資擔任業務行銷長，負責施羅德投信在臺灣的業務、行銷、產品發展及客戶服務，並於2019年接任副執行長一職，負責業務、行銷、產品發展以及營運管理。

謝誠晃加入施羅德投信前，於宏利投信、富達投信擔任總經理職務。

謝誠晃為美國史丹佛大學工程經濟暨作業研究碩士，於1997年加入花旗集團下的花旗投顧從事基金研究，之後持續從事資產管理與共同基金相關業務迄今逾22年。

(工商 )