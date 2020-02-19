藝人王以路在2015年與圈外白先生結婚後，於隔年生下1女白煮蛋，如今4歲女兒已經到了上幼稚園的年紀，近日她在《女人我最大》時談到女兒讀的是私幼，其實早就開學了，但她考慮到女兒只要一上課就會有腸病毒、支氣管炎的狀況發生，現在又正值新冠肺炎期間，「真的很擔心她又生病，現在讓她請假在家，我親自帶孩子。」

女兒因疫情關係待在家，她自然也沒有閒著，「基本上就是陪她玩積木、拼圖，天氣好的時候會帶她到大安森林公園走走。」較為憂心忡忡的她還得隨時叮嚀女兒不要碰公共設施，「我會要求女兒要答應我出門後不要亂摸臉，有什麼事情需要接觸到的都要跟說一聲。」她認為這段期間確實是父母、長輩和政府最辛苦的時光，希望疫情能夠早日穩定下來。

前些日子的搶口罩風波，她傻笑說：「只能說湊巧幸運吧！去年女兒開始上私幼後，我就買了一整箱的口罩大概四五盒吧！我其實就沒特別搶口罩。」而她身邊的好友們個個身為母親，口罩的需求量也非常高，「基本上我都把現有的口罩都發送給親戚好朋友們，自己只剩下一盒夠用就好。」

(中時 )