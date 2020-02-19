萬丹鄉民代表洪宗麒透過空拍機找到失聯4天的老翁。(洪宗麒提供)
萬丹鄉民代表洪宗麒透過空拍機找到失聯4天的老翁。(洪宗麒提供)

萬丹80歲辜姓老翁日前騎腳踏車外出後便毫無因素，家屬苦尋未果，失聯4天後，萬丹鄉民代表洪宗麒突發奇想發動空拍機加入協尋行列，19日終於在一處草叢中找到虛弱老翁，送醫急救後所幸並無大礙。

(中時 )

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