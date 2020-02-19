空拍機建功 鄉民尋獲失蹤4天老翁 17:542020/02/19 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬丹鄉民代表洪宗麒透過空拍機找到失聯4天的老翁。(洪宗麒提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 萬丹鄉民代表洪宗麒透過空拍機找到失聯4天的老翁。(洪宗麒提供) 萬丹80歲辜姓老翁日前騎腳踏車外出後便毫無因素，家屬苦尋未果，失聯4天後，萬丹鄉民代表洪宗麒突發奇想發動空拍機加入協尋行列，19日終於在一處草叢中找到虛弱老翁，送醫急救後所幸並無大礙。 (中時 ) #空拍機 #老翁 #腳踏車 #萬丹鄉 #代表 #家屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 咳血老翁確診 陳時中：研擬派華航包機接送 14:342020/02/15 生活 88歲老翁外出迷路 汐止分局員警協助找到回家路 15:272020/02/15 生活 出門拿藥竟迷路 中市警助迷途老翁返家 16:122020/02/16 社會 奔波百里路尋愛女 中市警熱心助父母團圓 16:102020/02/16 社會 生意糾紛竟縱火燒死好友 男子自首改判16年 09:202020/02/18 社會 手癢躲頂樓「搓麻將」被空拍機抓包：快把牌收了哈 下秒拔腿奔 12:102020/02/18 國際 不敵強陣風 苑裡6旬翁摔大排溝骨折 12:372020/02/18 社會 7旬老翁頂10度低溫待門診 暖警助返家 12:392020/02/18 社會 翁清晨外出直發抖 永和警伸援手 21:142020/02/18 社會 失智老婦寒夜失聯 警民總動員成功尋人 15:312020/02/19 社會 社會熱門新聞 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 台鐵「小林志玲」太正 段長忍不住入縫 - 社會 燒活人？網傳武漢焚屍爐有哀嚎！行家吐駭人真相 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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