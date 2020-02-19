張姓男子為了取得公司營運資金，在大陸地區與情治人員合作，由對方提供公司資金並交付10萬元賄款，向張男服役台灣情報機關的同學刺探國防祕密及國家情報，高院斥責張男罔顧國家安全與臺灣人民的福祉，將他判刑3年。

張男與公司股東林姓男子（判刑1年10月），在大陸地區受綽號「阿皓」男子吸收，向張的同學以每月台幣3萬元以上的報酬，要求提供職務上可接觸之應秘密文件，張的同學虛應未交付經手的國防秘密、國家情報，張的犯行未得逞。

高院審酌兩岸關係之複雜性、敏感性，張男值此台海關係緊張之際，身為中國民國國民，受國家保護、栽培，他更是國防部士官班畢業，深知該單位職掌具有攸關國家安全之高度機密性，卻為取得事業資金，行賄台灣情報人員。

合議庭認為，張男罔顧國家安全與臺灣人民之福祉，嚴重危害國家利益，法治觀念淡薄，行為偏差，不應輕縱，所幸因他的同學有所疑慮，並未確實提供涉及國防秘密或國家情報之資訊，依貪汙罪將張男判刑3年。可上訴。

(中時 )