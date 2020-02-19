新冠狀病毒疫情持續，台灣醫界聯盟執行長林世嘉指出，AI是未來醫療健康領域不可或缺的工具，應推動跨領域及跨部會的合作，結合產官學與社會，加速人工智慧應用成為防疫利器。

台灣醫界聯盟基金會今（19）日辦理數位醫療商業模式座談會系列一人工智慧，衛生福利部施養志技監致詞時指出，透過遠距設備、平板電腦、醫院機器人等的協助，減少醫護人員與病患的直接接觸，便能降低感染的風險，這是防疫結合智慧科技可以帶來的益處。

林世嘉以台灣人工智慧實驗利用基因變異搜尋引擎，判讀最新冠狀病毒的可能用藥列表及成大醫院開發的AI決策輔助系統為例，指出AI是未來醫療健康領域不可或缺的工具，必須結合各方資源和跨部會整合，發揮AI效益。

此次座談會邀請交通大學趙昌博教授、宏智生醫翁昌新技術長、偉薩科技洪崇凱執行長、醫守科技龍執行長、中研院曹昱博士、中央大學蔡宗翰教授參加。與會各方同意未來透過組產學聯盟的形式，結合各方資源，加速AI應用。

趙昌博以其團隊研發之非侵入式之血流感測器為例，結合台灣PPG（光學感測血流狀況技術）感測器上、中、下游相關產業，包含LED物件研發、晶片設計、軟硬體研發、產品製作及醫療保健通路，整合台灣半導體及醫療優勢，產生衍生投資、形成新產業鏈。

宏智生醫為北科大和仁寶合作於2018年成立，以穿戴式腦波儀預測患者憂鬱症徵狀，翁昌新指出，未來將這些技術應用於醫院、健檢中心、甚至設置直營診所、或與企業合作納入員工福利計畫等方向努力。

偉薩科技透過其數據分析程式（軟體）及運算加速晶片（硬體），提供服務包含網站記錄、物聯網感測器資訊、基因序列等，速度較既有技術提升三至六倍。

洪崇凱指出，偉薩科技與國家衛生研究院國網中心合作，提升國家精準醫療計畫中基因資料運算的速度。

北醫新創公司醫守科技推出「藥御守MedGuard」，分析13億筆電子病歷、健保資料庫等醫療Real World Data，引入機器學習技術偵測錯誤或不適當處方，並於醫師開藥時給予警示。龍安靖執行長指出，團隊利用健保資料庫，把六萬筆資料進行配對與關聯性訓練，目前投入於北醫附醫、雙和醫院和萬芳醫院，超過250名醫師使用此系統。

(工商 )