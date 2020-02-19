新冠肺炎蔓延，旅宿、百貨業深受其害，微風集團證實將進行人力調整，但會低於3成，寒舍艾美、艾麗、喜來登飯店也關閉部分樓層。北市勞動局表示，微風19日已向本局提出資遣勞工說明，本月預計資遣30餘人，對比集團總人數1000餘人，未達大量解僱勞工保護法規定門檻，對於其他3家飯店業則尚無收到相關申請。

微風集團表示，依例年度內部人力組織調整，集團及新事業體持續拓展，並招募更專業專精的人才，此波裁員幅度低於3成，19日已函覆北市勞動局說明，將依照2019下半年度績效考核結果，進行少數人力調整，過程會符合勞動局規範。

勞動局表示，微風集團19日向本局提出資遣勞工說明，依據該公司所提資料，2月預計資遣30餘人，對比該集團勞工總人數1000餘人，未達大量解僱勞工保護法規定門檻，另本局近期並無接獲該集團員工調解申請，以上為靜態受理資料，對於公司經營狀況，本局沒有評論。

此外，寒舍艾美、艾麗、喜來登飯店自2月起已關閉部分樓層，但寒舍集團強調，目前員工仍正常出勤，也沒有放無薪假。勞動局僅表示，尚無收到相關申請。

(中時 )