鏡週刊2017年報導指，藝人唐從聖看到李沛旭和曾智希「喇舌」，讓李與女模蔡淑臻的婚事告吹，唐從聖事後提起民、刑事告訴。民事部分唐求償200萬元，台北地院今開庭，唐卻未到庭，也未委任律師，鏡週刊副總宋筱玲律師因此拒絕答辯，法官諭知4月1日再開庭。

鏡週刊報導聲稱接獲正妹爆料，李沛旭「夜唱醉喇」曾智希，以致影響蔡淑臻婚事一案，消息來源竟是之前偷偷生子、對外撒謊單身的唐從聖講出來的。

唐從聖不滿被指是八卦新聞源頭，控告鏡週刊社長、廖姓總編輯及負責娛樂新聞的副總宋筱玲妨害名譽，台北地檢署去年12月認定宋只根據友人轉述就刊登新聞，未向唐求證，將她起訴；至於社長、總編輯未參與這則報導的決策，獲不起訴。

唐從聖另提民事訴訟，向宋筱玲求償200萬元並公開道歉，台北地院今開庭，唐從聖未到庭，也未委任律師，宋的委任律師向請求一造辯論，但法官認為本案不宜，建議拒絕答辯，律師也採納建議，同意拒絕答辯。

(中時 )