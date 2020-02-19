新冠肺炎確診個案的接觸者，通通都居要居家隔離14天，因無法上班，導致沒有薪水可領，恐影響生計。中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，目前行政院正研議補償條例，盼能給予居家隔離者補助，並提供公司行號紓困方案。

國內目前共有23名新冠肺炎確診個案，而其確診的接觸者，會因此被列入居家隔離對象， 指揮中心統計，目前居家隔離者共167人，可能因此而失去生計。

中部白牌司機罹患COVID-19且死亡，2名與他同住的家人及2名曾在春節聚餐的親屬都已確診武漢肺炎，一家目前已有5人染病。

其中一名確診個案為死者的外甥女婿，他任職的公司因職員確診，全公司被列為接觸者而需要隔離。其中有58人採檢，所幸都是陰性。但公司暫時關閉，職員也都在居家隔離。

為了因應居家隔離者無法工作，導致生計困難，莊人祥表示，行政院已經著手研議，「確診者的相關接觸者需居家隔離，相關的補助或該公司未來紓困或補貼方案」，未來包含如何補貼，以及認定，都將由特別條例及相關規定處理。但細部規劃還在研議中。

(中時 )