鑽石公主號再增79人確診 總數621人 18:072020/02/19 中時電子報 江飛宇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號再增79人確診 總數621人(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 NHK報導，根據厚生勞動省的說法，鑽石公主郵輪又確診了79例新病例，使得該艦上的確診人數達到621人。 報導稱，79起新的感染病例中，有68人沒有發燒等症狀。即使如此，郵輪上總數3011名乘客與船員當中，已確認了621起感染病例。 文章來源：鑽石公主號 79人感染確認 (中時電子報) #確診 #79 #62 #鑽石公主號 #再增 也許您會感興趣 推薦閱讀 院內感染？日和歌山縣醫院染病醫生同事也確診 11:072020/02/15 國際 咳血老翁確診 陳時中：研擬派華航包機接送 14:342020/02/15 生活 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 台灣首例死亡個案是61歲白牌計程車司機 死前不久才驗出 17:072020/02/16 生活 日本愛知縣再添1例新冠肺炎確診 為名古屋病例友人 20:052020/02/16 國際 武漢醫院研究 病毒不會經眼結膜傳染 04:102020/02/17 兩岸要聞 香港新增1例新冠肺炎確診 累計達60例 17:032020/02/17 兩岸 韓、泰、星再增確診病例 星國77人感染成陸以外最大疫區國 18:242020/02/18 國際 《生醫股》杏一無擔保可轉債承銷價103.62元，3月2日掛牌 11:082020/02/19 財經 新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢 14:572020/02/19 生活 國際熱門新聞 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 國際 鑽石公主號再增79人確診 總數621人 - 時事 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 鑽石公主號新增88病例！WHO說話了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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