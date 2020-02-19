NHK報導，根據厚生勞動省的說法，鑽石公主郵輪又確診了79例新病例，使得該艦上的確診人數達到621人。

報導稱，79起新的感染病例中，有68人沒有發燒等症狀。即使如此，郵輪上總數3011名乘客與船員當中，已確認了621起感染病例。

(中時電子報)