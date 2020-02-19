民眾加強居家消毒防疫，精油產品銷售增加2成。（張朝欣攝）

新冠肺炎疫情蔓延，民眾用各種方法消毒防疫，其中茶樹精油消毒殺菌力強最受歡迎，口湖鄉農民劉東騰自種茶樹提煉精油，近日銷售量成長2成左右，他建議民眾可用水氧機配合精油，讓精油霧化做為居家日常消毒方式。

劉東騰原本在口湖鄉種植蔬菜，後來申請平地造林，種植2甲地的白千層樹與茶樹，再斥資百萬元添購大型蒸餾設備提煉精油、研發純精油、精油洗手乳、沐浴乳等相關產品，由於不添加任何化學品，純度非常高，大受歡迎。

劉東騰表示，新冠肺炎疫情蔓延，民眾除了戴口罩、勤洗手、用酒精消毒，也發現精油消毒殺菌效果不錯，尤其是茶樹精油的效果最好，因此最近的純精油銷售量增加約2成，其他精油洗手乳、沐浴乳等相關產品也有成長。

劉東騰建議民眾可將純精油滴在水氧機內，藉由霧化方式讓精油飄散在住家空間，除了可自然吸入精油，消除呼吸道病毒，還可消毒殺菌衣物、家具，讓精油發揮最大的效果。也可以把精油加入酒精內做手部與環境的消毒。

劉東騰指出，民眾因新冠肺炎疫情減少出門，長時間待在家中，情緒會比較浮躁，精油是最好的芳香療法，不僅具有消毒殺菌功效，其香味還可舒緩心情、增加人體抵抗力，同時讓生活中充滿芳香氛圍而更添情趣。

(中時 )