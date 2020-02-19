新冠炎疫情爆發，各地酒精一瓶難求，民眾轉而搶領免費次氯酸水，基隆市議員鄭文婷見市面產品價格混亂，開課讓市民認識次氯酸水，前移民署長謝立功苦民所苦，在前「國瑜加油站」裝設1部「水神抗菌液」生成機，免費提供防疫使用，讓市民讚翻。
曾停泊基隆的鑽石公主號郵輪確診突破600例，讓不少市民憂心，各地出現搶購酒精等除菌用品亂象，旺旺集團日前透過里長提供免費水神抗菌液讓民眾索取，不過由於市面也出現許多宣稱有除菌、消毒效果的次氯酸水產品，價格不一，讓民眾看了霧煞煞。
市議員鄭文婷19日邀集衛生局長吳澤誠、市立醫院院長王慧珺，就次氯酸水特性、使用方法向民眾開課釋疑，鄭文婷也呼籲消費者在準備或是取得防疫物資前，不要過於倉促購買，而是要進一步了解產品特性、濃度才能避免傷了荷包，甚至影響健康。
海大教授謝立功也號召「防疫一起來」，日前協助發送微酸性次氯酸水的水神抗菌液，提供給計程車隊及補習班學子，近日更在位於義二路212號的辦公室，設水神抗菌抑生成機器，前韓國瑜加油站搖身一變成次氯酸水加水站，讓不少市民直呼超實用。
謝立功說，感謝旺旺集團免費提供微酸性次氯酸水供市民取用，之前他與團隊在各車隊排班地點發送給計程車司機消毒使用，司機收到後都相當高興，辦公室將免費優先提供高齡長者、育兒媽媽及低收入戶，也提醒使用不透光噴瓶分裝，最佳有效時限為一周。
(中時 )
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