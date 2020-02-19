新冠肺炎疫期延燒，影響各行各業層面甚廣，已有跨國營養品公司推出線上教學，邀請國內外專家，開辦免費線上營養講座。營養師表示，皮膚和黏膜是人體的第一道防線，均衡攝取4大營養素，可降低疾病發生機率，提升全民健康。

因應疫情，美商賀寶芙將原訂的萬人年度會員大會延期，並將重點轉向線上教學，民眾可免費參加。賀寶芙營養師林若君表示，皮膚和黏膜是人體第一道、也是最大的防護體，皮膚、呼吸道以及腸道則是抵抗病原的最前線，將直接影響疾病發生機率，因此平時照顧好免疫系統，對傳染病防禦尤其重要。林若君建議民眾，均衡攝取下列4大營養素，可提升自體防護力。

1、 維它命A、C、D、E、β-胡蘿蔔素和鋅：

維它命A和β-胡蘿蔔素能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固免疫系統的第一道防線；維它命C、E則幫助維持細胞膜和呼吸道黏膜組織的完整性，以阻擋外來病菌；維它命D的含量會影響呼吸道感染的機率；而攝取足量的鋅有助皮膚和黏膜的生成。

2、 優質蛋白質：

免疫系統需要蛋白質才能正常運作，不僅是構成身體細胞、白血球和抗體的主要成份，也是修補受損組織、黏膜修復和維持免疫機能的主角。

3、 益生菌：

免疫系統有70%是在腸道，補充益生菌有助於調整腸道生態，保護腸道黏膜，進而提升自我保護力。

4、 綠茶：

茶葉能幫助身體免疫系統，對抗感冒病毒、抑制病菌。其中以綠茶的兒茶素含量最高，兒茶素能夠覆蓋在突起的粘膜細胞上，防止病毒和粘膜結合。

2月22日的線上講座「認識新冠病毒加強防疫」，將邀請台大食品科技研究所所長潘敏雄、賀寶芙榮譽科學長Steven Henig 博士，期望藉由講師們在飲食保健與疾病預防領域的專業知識，幫助民眾更有效提升自我免疫保護力。

(中時電子報)