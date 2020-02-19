北港糖廠羊蹄甲綻放，賞花好去處。（張朝欣攝）

雲林縣北港糖廠停止營運多年，但林木扶疏成為民眾的後花園，這幾天羊蹄甲綻放，一眼望去粉紅繽紛，廠方表示除了花景，廠區生態豐富，經常可見野生松鼠在樹梢間奔跑，還有各種鳥類棲息，吸引民眾到此賞花春遊，成為北港鎮打卡景點。

北港糖廠前身為日糖興業株式會社台灣支社北港製糖所，創設於1910年，迄今已有百年以上歷史，建廠初期廠內即種植各式熱帶花樹，經過百年生長，如同1座植物園，最近羊蹄甲開始綻放，形成一片淡粉紅花海。

北港糖廠人員表示，羊蹄甲的花朵因類似櫻花、盛產於印度，因此也被稱為「印度櫻花」，屬蘇木科，落葉小喬木，高4至6公尺，花期在春天4至5月間，盛開時花多葉少、滿樹繽紛，今年花期來得較往年早，2月就開始向遊人招手。

地方民眾說，北港糖廠於2005年停止營運，但還有駐守人員在此整理環境，因此廠區環境相當清幽，每年羊蹄甲花期都吸引不少愛花人士造訪，目前相關單位已著手活化北港糖廠，希望能保留這些羊蹄甲，營造成為賞花景點。

愛花民眾說北港鎮除了糖廠可以觀賞羊蹄甲，位於北港警分局旁的「分局公園」、南陽國小周邊也有種植羊蹄甲，現在也開始綻放，預計再過1、2星期會開得更繽紛美麗，請大家不要錯過。

(中時 )