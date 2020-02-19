遠傳（4904）19日公布2020年財測目標，依據「國際財務報導準則第16號 （IFRS 16）」，遠傳預估2020年全年合併總營收將達867.59億元；合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達276.99億元；稅後盈餘為新台幣80.16億元，每股盈餘（EPS）為2.46元。

在資本支出部分，2019年全年預估支出新台幣80億元，實際支出為新台幣62億元；今年將持續投入5G建置，預估全年電信相關的資本支出為102億元。

展望2020年，遠傳將全力衝刺5G布局，積極建置5G網路，目標今年第三季開台，並以「消費者數位生活」與「企業智慧轉型」雙主軸並重，持續深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）應用，強化跨領域、跨產業策略結盟，加速擴展多元化的5G市場版圖，推動台灣5G進程與世界同步。

遠傳表示，遠傳5G進程一路保持領先，2016年成立全台第一個5G實驗室，去年發表台灣首創「5G頻率政策與產業發展白皮書」，提出四種企業專網部署模式，另與台北市府合作建置全台第一個「5G開放試驗場域」，進駐全家「科技概念2號店」建置5G行動寬頻網路設備，攜手17media完成全台首發5G訊號製播現場直播節目，結盟聯發科技打造5G晶片測試環境，與三大醫學中心聯手啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，都是遠傳積極探索5G應用領域，透過推動5G場域實證，建構可複製性與可商用性的多元場景，屢屢為台灣5G進程創下全新里程碑。

(工商 )