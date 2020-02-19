遠傳電信（4904）19日召開2019年第四季法人電話說明會，並宣布今年股利政策，將維持高配發率之股利發放政策，股利配發比例將超過盈餘的100％，今年預計發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率為121％。

遠傳2019年第四季合併總營收為212.14億元；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為70.92億；稅後淨利為21.34億，稅後每股盈餘（EPS）為新台幣0.66元，財測達成率為101％。

2019年遠傳全年合併總營收為新台幣838.66億；合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為新台幣291.52億；稅後盈餘為新台幣87.35億元，每股盈餘（EPS）為2.68元，全年EPS財測達成率為103％。

遠傳表示，縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數微幅下跌，行動號碼可攜市場降溫，顯示鞏固既有客戶日益重要。遠傳2019年第四季營運績效亮眼，月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，2019年第四季與去年同期相比，年增率為1.4％。月租型客戶流失率持續低檔，2020年1月份月租型客戶流失率為1.26％，更創下歷史新低，此外，遠傳2019年第四季客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）更居電信業之冠！顯示遠傳精確掌握客戶需求，提供客製化資費方案與更具價值的數位加值服務，成功創造佳績。

遠傳推動數位轉型效益持續發酵，2019年全年度新經濟營收年成長率高達21％，新經濟營收佔比更從2018年的10％上升至13％，預估2020年將提升至15％。2019年新經濟營收延續強勁成長動能，雲端服務營收較去年大幅成長459％，物聯網業務營收年成長率高達343％，系統整合專案收入年成長率高達33％，資安營收較去年大漲21％。

遠傳表示，強健的營運實力，再度創造優異的經營成效與財務表現，成為電信三雄中，2019年全年度獲利財測達成率最高的企業。

(工商 )