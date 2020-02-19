基隆市一男子戴漁夫帽及口罩於16日凌晨3點多在基隆南榮路的巷弄內，形跡鬼祟的來回勘查行竊目標，後來在一住戶窗沿發現一把鑰匙，拾取鑰匙開門時驚見屋主在內，嚇得驚慌而逃，整段過程被附近住戶裝設的監視器錄下並po網，引起附近住戶恐慌。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市一男子戴漁夫帽及口罩於16日凌晨3點多在基隆南榮路的巷弄內，形跡鬼祟的來回勘查行竊目標，後來在一住戶窗沿發現一把鑰匙，拾取鑰匙開門時驚見屋主在內，嚇得驚慌而逃，整段過程被附近住戶裝設的監視器錄下並po網，引起附近住戶恐慌。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

隨機闖空門竊賊現形！基隆市一男子戴漁夫帽及口罩於16日凌晨3點多在基隆南榮路的巷弄內，形跡鬼祟的來回勘查行竊目標，後來在一住戶窗沿發現一把鑰匙，拾取鑰匙開門時驚見屋主在內，嚇得驚慌而逃，整段過程被附近住戶裝設的監視器錄下並po網，引起附近住戶恐慌。

基隆市第一分局長婁子才獲報後，除指示南榮路派出所積極偵辦外，更指派所方調整巡邏路線，將南榮路巷弄列入重點巡邏區域，並要求警勤區員警加強訪查及巡守，以安定民心。

警方經偵辦後，擴大調閲監視器，並迅速鎖定慣竊李姓犯嫌涉案，只是該犯嫌平日居無定所、行蹤不定，經員警多日埋伏，才於19日上午11點，順利查緝到案，追查後也發現李嫌日前曾在同一個轄區犯過一起竊盜案，警方詳細偵訊後，依法函請基隆地檢署偵辦。

第一分局也呼籲，民眾切勿貪圖一時方便，將大門鑰匙放在窗沿，此舉與門窗未鎖無異，是為竊嫌大開方便之門，另民眾若發現可疑人事物，請即撥打110報案，本分局將迅速派員到場查處，給民眾一個安全的居住環境。

(中時 )