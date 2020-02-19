空軍F-16戰機於2018年6月4日在新北市瑞芳五分山失事，飛官吳彥霆不幸殉職，經監委包宗和、仉桂美與林雅鋒調查後，發現此事故為「人禍」，空軍戰管中心主任區劍飛等5人在任務前，未查看要旨命令，不知「全程不得低於地障以上2000呎」的安全規定，導致吳彥霆兩度請求爬升，直到通過目標後左轉140度19秒後才允許，導致戰機撞山，違失情節重大且明確，通過彈劾。

調查報告指出，空軍F-16戰機於2018年6月4日實施「萬安41號」演習，計畫對基隆港實施模擬攻擊後，立即轉向東邊（以航向090）脫離爬高，返回花蓮基地，但當天攔管官史青年考量090有核四限航區，經徵得戰協官賴文生、攔管長盧易舜同意後，臨時將脫離航向改為東南（140），當時未參考電子地圖，未知前方有地障。

監委包宗和表示，被彈劾人史青年、賴文生、盧易舜受命引導「萬安41號」假想敵機，但任務前輕忽任務整備，未查看或未注意要旨命令，不知「全程（飛行高度）不得低於絕對高度（地障以上）2000呎」安全規定。

報告也公布最後失事前兩分鐘吳彥霆與戰管的對話紀錄，當吳彥霆以低高度臨近目標時，因受雲層影響無法目視，雖兩度請求爬高，但戰管因內部問題，直到任務機通過陸上目標左轉140後19秒才允許其爬高，導致任務機爬高不及而撞五分山。

監委林雅鋒說，軍方指吳彥霆在通話中，提到「受雲層影響請求爬高」，無法正確表達「進雲」的軍方術語，軍方判斷可能可以目視，未來軍方一定要和飛行官講清楚，因此最後彈劾到戰管中心主任區劍飛，他須負督導不週及全盤成敗責任。

調查報告發現，航管人員劃設管制空域時，原應輸入25゜06’N，卻誤輸為24゜06’N，造成圖資錯誤，而攔管長莊春源竟忘了自己被派任萬安演習空中聯絡官，對當天有無空中兵力毫無掌握，錯失改正圖資機會，造成任務機航向基隆港過程，不斷被航管要求向東修正。

至於未把航管列入彈劾對象原因，包宗和說，監委一度有徵酌，但他們認為是莊春源沒有盡二度確認義務，不過，監委對民航局處置航管的處分很不滿意，預告將在日後的調查報告中要求民航局重做懲處。

仉桂美說，當天演習沒有詳實落實SOP流程，演習視同作戰，期間戰管與航管聯繫十分重要，根據錄音檔發現，雙方協調過程大都以民航為主，民航認為只能管到自己，管不到戰管，未來軍方不是每次出人命後在事後追封，而是要面對、解決問題，防止事件再發生才是關鍵。

(中時 )