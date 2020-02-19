防新冠病毒擴散 俄羅斯對中禁令擴大至港澳 18:142020/02/19 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎在全球蔓延，俄羅斯官方18日宣布禁止中國大陸公民入境，如今禁令也擴大至括港(見圖)澳地區居民。(美聯) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎在全球蔓延，俄羅斯官方18日宣布禁止中國大陸公民入境，如今禁令也擴大至括港澳地區居民。 據俄國媒體報導，俄總理米舒斯京已簽署法令，自20日起暫時禁止中港澳居民以旅遊、工作、教育或個人理由入境，中港澳公民入俄的簽證手續則會在19日起停止辦理。 早在上月底，俄羅斯就已關閉與中國接壤的遠東邊境，並於遠東、加里寧格勒及聖彼得堡所有口岸設置邊境檢查站；1月30日午夜起暫時中止往來中國的車輛和火車運輸，僅剩的1條由莫斯科到北京的火車路線，亦已於本月2日午夜起正式停駛。 (中時 ) #俄羅斯 #擴大 #禁令 #中國 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 85度C 、王品...看服務業台商重災戶 如何抗疫救市？ 00:022020/02/15 財經 挑戰美海上霸權 陸俄艦隊頻活動 04:092020/02/15 焦點新聞 2021大陸經濟增速彈至6.4％ 04:092020/02/15 財經要聞 蕭乾祥專欄－疫情干擾、區間震盪 逢低擇強切入 04:092020/02/15 財經要聞 陸崛起成權力中樞 東協疑懼 01:192020/02/16 兩岸要聞 突圍 大陸踩點第三島鏈 04:102020/02/16 時論廣場 科技戰再起 美擬禁GE客機引擎銷陸 04:102020/02/17 財經要聞 武漢肺炎疫情延燒 柬埔寨中資重鎮再受打擊 00:222020/02/18 國際 庫克：蘋果在大陸恢復速度比預期慢 11:022020/02/18 財經 暫時躲過新冠疫情暴風圈 晶睿2月營收有望勝過元月 16:432020/02/18 財經 國際熱門新聞 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 國際 鑽石公主號再增79人確診 總數621人 - 時事 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 鑽石公主號新增88病例！WHO說話了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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