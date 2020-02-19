新冠肺炎在全球蔓延，俄羅斯官方18日宣布禁止中國大陸公民入境，如今禁令也擴大至括港澳地區居民。

據俄國媒體報導，俄總理米舒斯京已簽署法令，自20日起暫時禁止中港澳居民以旅遊、工作、教育或個人理由入境，中港澳公民入俄的簽證手續則會在19日起停止辦理。

早在上月底，俄羅斯就已關閉與中國接壤的遠東邊境，並於遠東、加里寧格勒及聖彼得堡所有口岸設置邊境檢查站；1月30日午夜起暫時中止往來中國的車輛和火車運輸，僅剩的1條由莫斯科到北京的火車路線，亦已於本月2日午夜起正式停駛。

(中時 )