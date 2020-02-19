108學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽周日才落幕，本周六換108學年UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽接棒熱戰，由於新冠肺炎疫情影響，UBA和HBL一樣本階段賽事都不開放觀眾進場，請球迷透過轉播關心戰況。

新冠肺炎疫情延燒，大專體育總會今天透過新聞稿表示，本月22日到29日於台北體育館進行的公開男一級8強賽採「閉門比賽」、不開放觀眾進場，球迷可以透過FOX體育家族、APP FOX SPORTS ASIA、OTT平台FOX +以及中華電信MOD的 FOX 體育三台欣賞直播與回看比賽，SSUtv（https://www.youtube.com/ssutv）也會提供網路直播，也有即時攻守數據公佈在UBA APP與UBA官網（https://uba.tw），官方Instagram官方帳號（uba.tw）則有輕鬆有趣的周邊花絮。

UBA公開男一級從106學年起採8強複賽賽制，之前兩季都在健行科技大學體育館進行，本季首度移師台北體育館，上階段預賽以15戰全勝來到8強複賽的衛冕軍健行科大陣容完整、三分火力強悍，預賽平均得分91.7分領先，平均失分63.7分在8強隊伍中排第3，平均籃板46.6個、平均助攻18.6次也都是預賽16隊之冠。

預賽曾笑納11連勝、拚出13勝2敗第2名戰績的輔仁大學，陣中擁有曾祥鈞、吳沛嘉與喬楚瑜「三塔」，不但打出問鼎4強的希望，更想繼96學年後、奪回睽違12年的UBA冠軍。

台灣師範大學上季4強賽遭義守大學狙擊無緣爭冠，本季開季創造11連勝氣勢，不過最後一階段預賽前，澳門籍中鋒容毅燊在一場友誼賽被打到右眉縫了11針，台師大在少了一禁區主力的強況下預賽最後4戰吞了3敗，容毅燊預計複賽歸隊，搭配隊長周桂羽、大前鋒蘇士軒及上季新人王陳又瑋，也是4強熱門勁旅。

上季亞軍義守大學開季雖然在主場4場比賽只拿到2勝，但隨後跨階段拉出8連勝，和政治大學、本季黑馬世新大學等，都是不容小覷的勢力。

(中時 )