「二月戲」是高雄市美濃區特有的客家傳統習俗，高雄市客委會今年首次與在地寺廟及協會合作盛大舉行「美濃二月戲」，結合客家大戲及音樂會、炫舞大賽、美濃湖客家意象燈籠裝置藝術等，讓民眾認識客家傳統的伯公信仰與文化。

高雄市客委會表示，「二月戲」是美濃特有的客家傳統習俗，源於對土地公信仰及對河江的敬畏及依賴，每年農曆二月，居民會在美濃溪畔聯合祭祀伯公，祈求風調雨順、五穀豐收，祭祀後則請戲班演戲酬神，在電視不普及的年代，可說是農村的重要娛樂。

客委會為配合美濃二月戲伯公祭祀，也舉辦一系列精彩的周邊活動，首先登場的是位於美濃湖畔「客家意象燈籠裝置藝術」，自1月點燈以來，可愛的蘿蔔五福燈飾與農村藍衫耕田花燈，吸引不少人前往打卡拍照。

客委會指出，接續「客家炫舞大賽」開始受理報名，盼藉由熱舞與客家元素的創意結合，讓更多年輕人認識客家。

客委會主委黃永卿表示，此次「炫舞大賽」參賽者可盡情發揮創意，以客家元素結合現代舞蹈，舞出自我風格，競賽總獎金超過10萬元，歡迎全台熱愛舞蹈的青年朋友及團體踴躍組隊報名參加，也鼓勵老、中、青年共襄盛舉，讓世代間交織出精采火花。

(中時 )