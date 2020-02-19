歐盟以稅制「未達歐盟稅務標準」為由，周二（18日）將巴拿馬、印度洋島國塞席爾、英國海外屬地開曼群島、及太平洋島國帛琉列入避稅天堂黑名單。這是第一次英國海外屬地被歐盟列入避稅天堂黑名單，分析稱這是歐盟對英國脫歐的警告。

除了新增的 4 個國家與地區之外，美屬薩摩亞、斐濟、關島、阿曼、薩摩亞、千里達及托巴哥共和國、美屬維京群島和萬那杜，原本就在名單之中。總計名單上共12個國家與地區上榜。

歐盟表示開曼群島沒有所得稅、資本利得稅或公司稅，沒有採取適當的措施來防止逃稅，許多公司只為避稅而成立空殼公司，但仍獲准在當地註冊。值得注意的是，英國1月31日才剛脫離歐盟，開曼群島就被列入黑名單，似有被歐盟反擊報復之意。

歐盟續指，巴拿馬在稅務資訊交換上做得不夠；而塞席爾及帛琉上榜的原因，分別是稅收制度過於優惠、以及稅務資訊交換有漏洞。

另外，歐盟認為百慕達、英屬維京群島、巴哈馬已達到歐盟稅務標準，故將3地自避稅天堂的觀察名單移除。歐盟將土耳其列入「灰色名單」，因為該國未能履行與歐盟國稅務訊息的自動轉移。

被歐盟列為避稅天堂的國家與地區，除名譽受損，與歐盟成員國交易的時候可能面對更嚴格的審查，甚至可能失去來自歐盟的資金。

(中時 )