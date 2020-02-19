南韓中央防疫對策本部19日通報新增20例新冠病毒感染病例，累計確診病例達51例。大邱市出現一名疑似超級傳播者，與這名61歲婦人在同一教堂的14人確診，還有1例的接觸地點為醫院。與該婦人有關的確診病例多達15例。

衛生部門並不斷言第31例病人是其餘教堂病例的感染源。

大邱市及毗鄰的慶尚北道和還有3例新增病例，尚不清楚是否與第31例有關。另有1例是11歲的女童，是第20個確診病例的女兒。還有1例病人是居住在首爾的77歲南韓男子，沒有海外旅行史，也未曾接觸其他病例。

(工商 )