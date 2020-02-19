南韓大邱一教堂發生新冠病毒超級傳播事件 18:252020/02/19 工商 蕭美惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓中央防疫對策本部19日通報新增20例新冠病毒感染病例，累計確診病例達51例。大邱市出現一名疑似超級傳播者，與這名61歲婦人在同一教堂的14人確診，還有1例的接觸地點為醫院。與該婦人有關的確診病例多達15例。 衛生部門並不斷言第31例病人是其餘教堂病例的感染源。 大邱市及毗鄰的慶尚北道和還有3例新增病例，尚不清楚是否與第31例有關。另有1例是11歲的女童，是第20個確診病例的女兒。還有1例病人是居住在首爾的77歲南韓男子，沒有海外旅行史，也未曾接觸其他病例。 (工商 ) #南韓 #確診病例 #新冠病毒 #大邱市 #婦人 也許您會感興趣 推薦閱讀 該搶大蒜了？世衞跳出來：不能防新冠病毒 13:322020/02/16 社會 大陸逾3千醫護感染新冠病毒 確診1716例 20:482020/02/17 兩岸 新加坡新增2確診病例 包括1歲男嬰 21:342020/02/17 國際 陸採用血漿療法對抗新冠病毒 WHO讚許 05:212020/02/18 國際 武漢肺炎拉美無確診病例 直飛陸航班少是主因 09:372020/02/18 國際 血漿療法治新冠病毒 WHO：非常有效但需把握時機 12:502020/02/18 兩岸 陸研究：新冠病毒會攻擊腎臟、睾丸 這功能危險了 13:032020/02/18 生活 大陸衛健委：「三個首次」證明疫情正在好轉 16:052020/02/18 兩岸 網傳桃園高雄出現確診病例 調局約談2網友 17:182020/02/18 社會 北京新增6例肺炎確診病例 均為密切接觸者 18:212020/02/18 兩岸 國際熱門新聞 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 國際 鑽石公主號再增79人確診 總數621人 - 時事 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 鑽石公主號新增88病例！WHO說話了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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