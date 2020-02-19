受到大陸疫情影響，義联集團旗下「義享天地」開發案的高雄萬豪酒店，原本3～4月舉行開幕典禮，因考量時間點較不恰當問題，決定延後開幕時間，且御宿旅館集團旗下九如館也將順延到4月份隆重開幕。

義联集團旗下「義享天地」開發案的萬豪酒店，早已順利完工，原訂農曆年後的3～4月盛大開幕，但受到大陸疫情擴散影響，因考量時間點上較為不適宜，決定順延開幕時間，至於延到何時開幕，則必須疫情控制情況，預期可能等到疫情較為緩和時，再擇期舉行開幕典禮，期能提供顧客最好的服務。因此联聯表示，目前為止，開幕時間尚無確切的時間表。

至於御宿旅館集團旗下新開發的九如館，原訂春節前開幕，也被迫延後。儘管御宿旅館集團董事長劉坤福表示，延後開幕主要是內部裝潢進度拖延，與大陸疫情較無直接影響，但恰巧延後開幕時間，難免引起外界的連想。

劉坤福強調，御宿不畏疫情肆虐，仍將勇敢於4月份如期開幕，且近來訂房難免受到影響，但整體影響不大，因御宿一向重視「口啤、品牌及回流客」，且39間獨棟套房，也都擁有不同房型、重視時尚及高端設備等特色，並和Uber Eat合作，提供美食外送服務。

此外，「2020台灣國際扣件展」原訂4月21～4月23日，假高雄展覽館盛大舉行，但受到大陸疫情影響，也將順延到10月14日至10月16日舉行。

(工商 )