「新冠肺炎」疫情持續蔓延全球各地未歇，除影響人民健康與生活作息不便，在經濟面不同程度衝擊國內觀光、藝文、娛樂、電子、汽車等產業，影響企業正常運作。

臺灣企銀為與各界攜手同心抗疫，憑藉著長期協助輔導中小企業專業經驗，推出「情義相挺貸款措施」，總額度新臺幣100億元，對有新、增貸需求之小微企業提出最高新臺幣100萬元融資方案，搭配信保基金保證9.5成，利率最低1.9％起，得免提供連保人；對既有受疫情影響之往來企業，視繳款情況予以適當的寬緩或展延協助，並簡化申辦手續。

臺灣企銀長期配合響應政府政策，穩定提供國內中小企業融資輔導服務，截至1月底止，對中小企業放款餘額5,302億元，本國銀行市佔率排名第三，中小企業放款戶數已達34,054戶，一路陪伴中小企業成長轉型。

在防疫期間，臺灣企銀增加既有洽訪行程並主動電話關懷，客戶亦可逕洽臺灣企銀全國125個營業據點「中小企業融資諮詢服務專區」尋求協助。

(工商 )