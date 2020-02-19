「新冠肺炎」疫情持續蔓延全球各地方興未艾，除影響人民健康與生活作息不便，不同程度在經濟面衝擊企業正常運作，尤其餐飲、飯店、旅遊、娛樂、交通等觀光產業更是首當其衝，造成企業經營面臨嚴峻的考驗，正值此時，銀行的支持將成為企業經營的重要後盾。

臺灣企銀為協助企業渡過疫情黑暗期，透過全國125家分行第一線業務同仁，主動關懷受疫情影響客戶，以適時提供所需協助，另對於重災的觀光相關產業客戶，更透過一一洽訪，掌握客戶即時需求，積極主動給予協助，亦將全力配合政府各項紓困及振興方案，辦理經濟部「流通服務業及餐飲業優惠貸款」及交通部「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證」等政府政策性貸款。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀身為全國唯一之中小企業專業銀行，肩負政策性銀行的角色與使命，對於中小企業的扶持一向不遺餘力，本次面對新冠肺炎疫情來襲，秉持著關懷客戶的心，將持續關注疫情發展，跟著政府的腳步，陪著企業、人民共同努力，一起度過疫情衝擊。

(工商 )