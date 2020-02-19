為協助民眾對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），並善盡企業社會責任，彰化銀行即日起對於受疫情影響而無法按期繳納信用卡款之持卡人，提供延展信用卡帳款之服務。

彰化銀行針對受疫情影響而有確診遭隔離/居家隔離/自主健康管理狀態、無法返回國內或工作崗位，或於第一線投入救護工作之醫護人員等，致無法按期繳納信用卡款之持卡人，提供延展繳款服務，持卡人僅需致電彰化銀行客服中心：（02）412-2222、0800-365-889，確認身分後即可延展當期信用卡款至次期繳納；倘已產生循環利息或違約金等相關費用，亦可申請減免。

彰化銀行提醒持卡人，疫情期間除避免出入人群聚集場所，亦可多加利用網路銀行及台灣Pay等更多元便利方式輕鬆繳款，同時透過彰銀行動網APP及彰銀LINE官方帳號，即可隨時掌握個人帳單/消費資訊。

彰化銀行將持續關注疫情發展，配合主管機關政策，協助民眾共同度過防疫期間。

(工商 )