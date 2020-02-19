因應新冠肺炎疫情，外貿協會19日表示，將祭出多項措施與主辦單位共同為防疫把關！貿協表示，除了要求活動主辦單位第一線工作人員全程配戴口罩、每日量測額溫2次，定時消毒展位外，並在世貿一館展館主要入口處架設紅外線感測儀，輔以酒精噴灑、額溫量測，增加空調換氣頻率，加速室內空氣循環等防護措施，致力跟辦展單位攜手，共同建構安心逛展購物的環境！

貿協表示，近期仍有多項會展將如期舉行，例如從2月21日起，就陸續有婚紗珠寶、家具、藝術、寵物及連鎖加盟展，將在世貿一館展出，邀請民眾安心前往參觀。

貿協指出，以本周五（21日）在世貿一館登場的「2020台北婚紗珠寶大展」為例，主辦單位就在展場入口設置「次氯酸水噴霧機」加強防疫。業者表示，今年適逢西元2020年諧音「愛你愛妳」，預約看展的結婚新人達1,500對，較去年同期大幅成長三成，可見準新人逛展熱度不減。

據業者介紹，該展展出內容包括人氣婚紗攝影品牌、喜餅、婚禮佈置、婚禮小物、新娘秘書、婚禮錄攝影等婚禮必備品，並有多樣翡翠、鑽石、紅藍寶、珊瑚、珍珠、金飾等珠寶飾品，現場還設有一日新娘體驗、塔羅牌占卜等活動，滿足新人們「一站購足」的成家需求。

貿協指出，同檔亦有「2020家具家飾展暨藝術家博覽會」熱鬧登場，展出時尚家具、燈具、精工衛浴等多元商品。值得一提的是，該展也首度舉辦「藝凳傳情—彩繪總統板凳公益活動」，並結合如黃子佼、吳淡如等演藝人員的創作，舉行藝術畫作義賣活動，配合公益拍賣贊助慈善機構，歡迎各界共襄盛舉。

(工商 )