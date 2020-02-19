全民防疫促進「宅經濟」持續發酵，網購訂單不斷攀升，成為民眾現階段最主要的休閒及血拼管道，所以精選高回饋網購信用卡更是不可或缺的功課之一，如果想加入這波「宅經濟」防疫行列，可留意華南銀行發行的「ｉ網購生活卡」。

該卡除了網購享有基本2.5％現金回饋外，自2020年起更是加入指定通路8％現金回饋權益（指定通路如foodpanda、Uber Eats、愛奇藝、Netflix、Spotify、KKBOX、PlayStaion…等；每期帳單回饋上限100元），在宅防疫同享回饋。

依foodpanda美食外送消費為例，輸入折扣碼「PSVISA10off」，再使用華南「ｉ網購生活卡」訂餐立即享有最高18％回饋，可稱之為防疫網購神卡。

此外，如果你是華南銀行新卡友申辦「ｉ網購生活卡」指定卡別（彩繪繽紛款或正義聯盟款）及電子帳單，首年網購可享基本5％（原2.5％＋2.5％）現金回饋（每期帳單回饋上限300元），換算每月網購只要消費達6,000元就可以獲得300元回饋，相當適合精打細算的小資族。

新卡友申辦華南「ｉ網購生活卡」快速小秘訣，可透過華銀「信用卡輔助持卡人身分驗證平台」，申請流程一指搞定，免除紙本列印及郵寄程序，只需於華南銀行線上申請信用卡驗證頁面輸入「他行信用卡相關資訊（如卡號、有效日期及檢核碼等）」身分驗證，並填寫申請資料、上傳身分證件及財力證明等文件，即可輕鬆完成申請作業。

(工商 )