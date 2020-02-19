主持人于美人近日甫結束為期兩周的印度朝聖之旅，19日開工錄《請問你是哪裡人》，雖然是在新冠肺炎期間出國，她表示造訪之地多數在鄉下，幾乎不用戴口罩，反而是在機場才需要戴口罩。一對兒女即便都在國外唸書，仍很貼心地叮嚀她要多注重衛生，向來十分好客的她也會在家放酒精勤消毒，甚至開玩笑說：「每一個要來盛飯吃的，都要先報上過去十四天的旅遊史。」

她造訪的景點正舉行大型祈福法會，都在為新冠肺炎和澳洲大火祈福，她在當地習得了森林是地球的肺，新冠肺炎又對人類的肺造成傷害，往後思考事情都要以尊重自然為學習方向，「人的修行除了跟自己和解，還得跟大自然和解。」她笑說回台後都會告訴親朋好友說以後生日只收樹苗禮了，「現在我打算種樹回饋社會和大自然。」

她分享現在印度當地的加油站都架設廁所了，且幾乎都是沖水式，相對上會比較乾淨，她笑說：「每上一次廁所要5盧布，我們三人都給20盧布，語言不通之下ㄧ直都沒找錢。」甚至她還學會只要小指頭彎一下，就能示意要上廁所了。

(中時 )