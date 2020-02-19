新冠肺炎疫情嚴峻，關心高雄外籍移工的健康，市長韓國瑜今日訪視大社統一超食代股份有限公司，瞭解廠區防疫措施，並走訪宿舍、餐廳等內部環境，他說，外籍移工遠渡重洋、離鄉背井到外地服務，感謝大家為臺灣的付出，如今疫情未歇，請大家務必注重、保護自身健康。

移工遠渡重洋投入生產事業，服務臺灣民眾，韓國瑜先對這些外籍好友表達感謝之意，並表示，目前新冠肺炎疫情擴散，擔憂移工朋友及勞工朋友的身體健康特別前來關懷，大家都是離鄉背井到海外服務，他叮嚀大家重視自身健康，同時也貼心致贈防疫宣導品，一一向大家問候致意。

韓國瑜感謝統一超食代對員工周全的照顧，他說，雖然來自不同國度，在高雄就是一家人，如果需要市府服務之處，請大家不用客氣，可向勞工局或負責新住民事務的林麗蟬顧問洽問。由於在參觀中嗅到陣陣飯菜香，他也逗趣和現場移工約定，下次能吃到大家烹調的食物，期望一嚐好手藝。

統一超食代股份有限公司為統一超商轉投資公司，為統一關係企業低溫產品之鮮食製造工廠，為國內前十大食品產業，高雄廠員工人數約有500人，其中外籍移工141人，菲律賓籍78人、越南籍63人。為防堵新冠肺炎，目前採取嚴格的體溫測量及消毒工作，以進行疫情管控。

(中時 )