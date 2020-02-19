東南亞國家協會國防部長非正式會議今天在河內市舉行，聚焦討論因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）等議題，之後發表聯合聲明，加強軍醫等領域合作以因應疫情。

越南今年擔任東協（ASEAN）輪值主席國。越南國防部部長吳春歷（Ngo Xuan Lich）今天上午在河內主持東協國防部長非正式會議，各成員國國防部長與東協秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）出席會議。

吳春歷致辭表示，本次會議在世界安全局勢十分複雜的背景下舉行，尤其是COVID-19近期爆發且迅速蔓延。越南軍隊在政府指導下已經採取一系列防控疫情措施，作為2020年東協軍醫中心理事會主席，越南建議各成員國研究展開疫情防控應急演練。

他說：「汶萊和澳大利亞作為東協國防部長擴大會議（ADMM+）軍醫專家組2020-2023年任期共同主持國，我們支持其將疫情防控一事列入3年計畫的實兵演練項目中。越南建議ADMM+成員國加強合作，提高東協各國軍醫應急能力，以因應疫情。」

東協國防部長非正式會議後發表「東協國防部長關於加強防務合作因應疫情的聯合聲明」，其中對COVID-19的嚴重性以及對區域民眾身體健康、經濟發展、安全與穩定的影響深表關切，對東協各成員國及中國因應疫情所付出的努力予以肯定。

聲明指出，將進一步加強東協各國防務機構之間的密切合作，包括加強資訊交換、思考舉行因應COVID-19演練活動、加強東協化學、生物和輻射專家的科學研究合作以控制傳染性疾病、努力打擊散播疫情假訊息的行為，以及利用區域各機制提高因應公共衛生風險的能力，各國承諾做好自己任務，共同團結度過COVID-19難關。

(中央社)