新冠肺炎疫情持續，為協助社區防疫，台南市敏惠醫護管理專科學校捐出1000瓶乾洗手液給全市學校及柳營區的社區關懷據點，還派出師生到社區向長輩宣導勤洗手等正確防疫做法，19日來到柳營重溪社區關懷據點，致贈乾洗手液10瓶，由柳營區公所主秘李至彬、重溪里長蔡明宏代表接受。

敏惠醫專校長葉至誠指出，日前與校方產學合作的業者贈送學校1000瓶乾洗手液，校方決定分送給台南市的國中、小，依照學校學生人數，每間學校有6到10瓶不等，另外柳營區13里的社區關懷據點，都各發送10瓶協助防疫。

葉至誠說，柳營區居民平均年齡高，有些村里還可說是「超高齡」，社區長輩多少都有慢性疾病，抵抗力較弱，針對疫情更需要做好準備，因此發揮敏惠醫專「健康促進、醫療照護」的辦學特色，在學校設置「防疫工作小組」維護師生健康及校園安全工作，這次進一步承擔社會責任，將資源分享給社區。

除了贈送乾洗手液，敏惠醫專師生也替重溪關懷據點的長輩進行防疫衛教，包括正確戴口罩、保持勤洗手習慣、使用消毒液方式等，長輩們都感到既實用又開心。

(中時 )