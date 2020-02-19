通勤族有福了，2020年4月30日前OPEN POINT會員至icash2.0官網完成活動登錄後，自登錄該月起持登錄卡號之icash2.0於台北捷運當月累積搭乘滿35次，享星巴克好友分享券1張，每卡每月限1張。

2020年6月30日前平日（每週一至五）持兆豐icash聯名卡以icash功能搭乘台北捷運，每天第1筆搭乘金額享10％回饋（每月每卡回饋上限50元）；國泰世華KOKO（combo）icash聯名卡或蝦皮購物icash聯名卡至國泰世華銀行官網完成登錄後，每月以icash功能捷運、公車搭乘次數滿20次，贈15,000點OPEN POINT（不累贈）。

防疫當前，改用無現金支付，降低現金交易時的接觸機會，全民持icash2.0、icash Pay 交易便利又快速。不論是icash2.0卡友或icash Pay用戶，當月累積交易滿1,000元，享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈2張(icash2.0需先完成登錄）。

同時，經濟部中小企業處「擴大行動支付普及應用服務補助計畫」再加碼。2020年3月31日前持NFC手機icash2.0乘車、消費，每筆交易贈100點OPEN POINT（每手機門號每月贈送上限3萬點），2020年2月29日前，將中獎發票儲值到icash2.0：六獎（200元）免費送1杯CITY CAFE中熱美或現萃茶熱清茶，雲端發票專屬獎（498元）加贈7,500點OPEN POINT，五獎（996元）加贈15,000點OPEN POINT。

(工商 )