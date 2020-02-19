新冠肺炎疫情持續延燒，南韓19日下午再爆增15例確診病例，其中有11人是與一名18日確診的61歲婦人接觸後感染，這名婦人被檢查出肺炎症狀後，不聽醫生規勸，仍到處趴趴走，不僅參加婚禮，還到「新天地」教會參加禮拜，接觸者多達166人，被指出可能是新冠狀病毒的「超級傳播者」。

綜合韓媒報導，南韓的第31例新冠肺炎確診個案為一名61歲婦人，6日下午發生車禍，隔日前往大邱壽城區一家漢方醫院就診，當晚正式住院，沒想到10日出現發燒症狀，經流感篩檢結果為陰性。內科醫生檢查後，發現婦人有肺炎症狀，勸她到可以篩檢新冠病毒的醫院做檢查，但婦人認為自己沒有海外旅遊歷、也不曾與感染者接觸，因此繼續住在這家醫院。但女子接受治療後，病情仍不斷惡化，最後仍接受前往篩檢，18日確診感染。

經調查發現，婦人14日得知自己患有肺炎後，仍外出前往Queen Vell飯店參加婚禮，甚至於16日前往南區新天地教會參加禮拜。南韓19日新增的15起病例，其中有10人竟是婦人的教友，1人則是與婦人在醫院有接觸。

據了解，新天地教會全名為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」（SCJ），是南韓知名的邪教團體，英格蘭教會曾在2016年11月對約500個教區發出正式警告，要求警惕新天地之附屬組織Parachristo的活動。而婦人於18日確診後，新天地教會在官網宣布暫時關閉教會。

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(中時電子報)