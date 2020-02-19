中國大陸新冠肺炎疫情持續延燒，許多企業都無法正常開工，員工被減薪、放無薪假是常見，更慘是直接被裁員，許多中小企業甚至開始倒閉，有分析師指出若是這個情況持續，可能會讓失業人數上看450萬人，對中國大陸影響甚大。

北京大學及北京清華大學針對近1千家的中小企業進行聯合調查，其中有34%表示目前的現金流只能支撐一個月的時間，而只有18%可以支持三個月時間，這對眾多勞工來說可不是一件好事，若是疫情持續可能會有一波倒閉潮。

北京中原銀行首席經濟學家王軍認為，這次的情形跟2008年時的金融海嘯時期有些類似，當時約有2千萬移工失業，讓中國大陸當局使用4兆人民幣的預算來保護經濟，雖然經濟成長率有所提升，但也因此背上債務。

而英國經濟學人智庫（EIU）分析師王丹認為目前因為新冠肺炎疫情影響，導致服務業遭到重創，而小型製造業幾乎沒辦法獲利，若是疫情沒辦法再3月底前獲得控制，接下來就有可能出現大波裁員潮，預計人數可能高達450萬人。

雖然中國大陸國務院發出承諾避免裁員潮，並要求地方政府提高失業津貼等等，來降低人民恐慌感，不過依照目前疫情來看還是有些危險。

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(中時電子報)