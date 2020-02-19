新冠肺炎疫情肆虐，大陸最大校辦國有企業、總資產約3657.1億人民幣(1.57兆元新台幣)的北大方正集團，周二(18)晚間於上海清算所公告，已收到北京市第一中級法院送達的通知，債權人北京銀行以其未能清償到期債務、明顯不具清償能力、但具有重整價值為由，向法院聲請對北大方正集團進行重整。

方正集團去年12月2日晚間就公告，其所發行一筆20億人民幣的超短期融資債券「19方正SCP002」未能按期足額償付本息，為首次債券違約，就可見得該集團出現債務危機。

據中央社報導，中國基金報報導，方正集團旗下6家公司18日晚間公告，北京銀行申請對方正集團重整，方正集團近日已經收到北京市第一中級人民法院送達的通知，6家公司股權結構可能發生變化。至於是否重整，仍待法院審理。

官網資料顯示，方正集團為北京大學於1986年投資創辦的大型國有控股企業集團。截至2019年9月底，方正集團總資產3657.1億人民幣。方正集團是大陸首批6家「全國技術創新試點企業」之一，120家「大型企業集團試點」之一，2019年「中國企業500強」第138名，、「中國電子信息百強企業」第5名。方正集團旗下擁有3000多名研發人員，擁有多個國家級企業技術中心、重點實驗室、工程中心、博士後工作站。

經多年發展，該集團涉略資訊科技、醫療、產業金融、房地產等多個領域，旗下有方正科技、北大醫藥、中國高科、方正證券4家A股上市公司和北大資源、方正控股2家港股上市公司，以及管理多家子公司。

報導引述內容提到，分析師指出，由於該集團累積大量短期債務，導致今年以來每個月都有債務到期的問題，龐大的房地產投資，更是將方正集團長期資產流動受到限制。大陸最大校企面臨債務重整，也透露陸企近年面臨龐大債務違約的營運壓力。

(中時電子報)