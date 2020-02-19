有「國標舞女王」之稱的女藝人劉真，19日傳出病危消息，甚至還裝上葉克膜搶救，消息震驚演藝圈。

劉真從國小開始學習跳芭蕾舞，一跳就是12年，並參與各種大大小小的比賽，皆有亮眼成績；18歲開始學習國標舞，23歲決定繼續朝著舞蹈這條路發展，也因舞蹈表演而踏入演藝圈。進入演藝圈後，劉真除了表演和教授舞蹈外，也會上節目通告、接下節目主持、戲劇演出、廣告代言等工作。

（圖／翻攝Youtube）

每次劉真只要上節目《康熙來了》，主持人小S就會與她針鋒相對，批評劉真「舞跳得不好」，看見劉真急著為自己辯解的模樣，越是讓小S想要激她，2人接著就會互相尬舞，大秀舞技，許多觀眾喜愛看劉真與小S互相較勁的片段，節目也曾因此得到了有史以來的最高收視率。因此只要劉真一出現在《康熙》，就少不了小S奚落她的節目效果，劉真也會假裝生氣，配合小S，苦笑著用嬌滴滴的聲音回個「哼」字，但其實她從來沒有真正生氣過。

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(中時電子報)